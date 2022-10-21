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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| انخفاض حاد بأسعار الأوفر برايس لـ أوبترا 2023.. تفاصيل

شيفروليه اوبترا 2023
شيفروليه اوبترا 2023

شهدت اسعار السيارة شيفروليه اوبترا ثبات في قيمة الاوفر برايس عن شهر سبتمبر واكتوبر بقيمة تتراوح بين 90 و 100 الف جنيه، بينما تراجعت تلك القيمة بشكل ملحوظ في منتصف اكتوبر الجاري، لتقدر بـ 45 الف جنيه وحتى 50 الف جنيه، اي بنسبة تصل إلى النصف تقريبًا.

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ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه اوبترا 2023 نحو 325,500 جنيه للفئة الاولى HIGHLINE ، بينما يصل سعر الفئة الثانية LUXURY W ACCESSORIES  كاملة التجهيزات إلى 332 الف جنيه.  

شيفروليه اوبترا 2023

وتقدم شيفروليه اوبترا 2023 بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء جر امامي من 6 سرعات، مع عزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر.

شيفروليه اوبترا 2023

وحصلت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 على حزمة من التجهيزات مثل، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي، مكيف هواء، سنتر لوك للابواب، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وفرمل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى مكابح EBD، و 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS للمقاعد الامامية.

شيفروليه اوبترا 2023

وعن طريق الإمكانيات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا 2023، يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.3 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، إلى جانب سرعة قصوى بلغت 170 كيلومتر في الساعة.        

شيفروليه اوبترا 2023

                                                                              

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