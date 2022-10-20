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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع البريطاني: مقاتلة روسية أطلقت صاروخا باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي

صدى البلد

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني غير مسلحة كانت تقوم بدورية روتينية فوق البحر الأسود في 29 سبتمبر الماضي.


وأشار بن والاس - في كلمة أمام البرلمان البريطاني - إلى أن إحدى المقاتلات الروسية من طراز "سو - 27" أطلقت صاروخًا بالقرب من طائرة الطائرة البريطانية من طراز "أر سي 135"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/.


وأوضح أنه في ضوء هذا الاشتباك الذي يحتمل أن يكون خطيرا، قام بإبلاغ مخاوفه مباشرة إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وإلى رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.


وأضاف بن والاس أن الدوريات فوق البحر الأسود توقفت حتى تلقي رد من الجانب الروسي، مبينا أنه في 10 أكتوبر، تلقت بريطانيا ردا من وزير الدفاع الروسي مفاده بأنه تم إجراء تحقيق في ملابسات الحادث وتم التأكد من وجود عطل فني في مقاتلة "سو 27" .

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