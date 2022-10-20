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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

المنظمة العربية تمنح السفير حسام زكي وسام السياحة من الدرجة الأولى

صدى البلد

منحت المنظمة العربية للسياحة وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى للسفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة وذلك بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وسلم الوسام الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بحضور أعضاء الأمانة العامة للمنظمة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح آل فهيد بأن هذا التكريم يأتي تقديراً من المنظمة العربية للسياحة للسفير حسام زكي لما قدمه من دعم لأنشطة وأعمال المنظمة على امتداد الوطن العربي من خلال جامعة الدول العربية حتى حققت  الدور المنوط بها على المستوى الاقليمي والعالمي؛ مشيدا بدور جامعة الدول العربية من خلال  أمينها العام أحمد أبو الغيط في دعم وتنمية قطاع السياحة العربية في إطار مجلس وزراء السياحة العرب وما تم إنجازه حول اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية؛ ومؤكدا بأن المنظمة من خلال دعم جامعة الدول العربية حققت الكثير من الإنجازات على مستوى المنطقة خاصة بمجال التدريب والتأهيل حيث ساهمت في تدريب أكثر من ٥٠ ألف متدرب منذ جائحة كورونا وحتى تاريخه بالاضافة لجهودها في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في المجال السياحي لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية الدولية للمنطقة العربية مع توفير المناخ المناسب لها من خلال اتفاقياتها مع المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تهدف الى تقديم خدمات التأمين ضد المخاطر القطرية للدول المضيفة للاستثمار من خلال التأمين ضد التأميم والمصادرة والحروب والاضطرابات المدنية وتقييد التحويل للصرف  الأجنبي والإخلال بالعقود وعدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية.

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