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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا: إضافة مزايا جديدة للأشخاص للتواصل بشأن الاهتمامات المشتركة

ميتا
ميتا

أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك إضافة المزيد من الخيارات للأشخاص للتواصل بشأن الاهتمامات المشتركة، بما في ذلك Reels in Facebook Groups وتحديثات لملف تعريف المجموعة الخاص بالمستخدم.


وأوضحت ميتا - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم /الخميس/ - أن الهدف مساعدة المسؤولين عن المجموعات على بناء الثقافة في مجموعاتهم، عبر تسليط الضوء على كبار الأعضاء المساهمين وإضافة ملخص يومي جديد للإجراءات في مساعدة الإدارة.


وقالت ميتا: "بناء المجتمع جوهر مهمة Facebook في التقريب بين العالم، وبينما شق المجتمع طريقه إلى كل ركن من أركان التطبيق، تظل المجموعات هي المكان المركزي الذي يذهب إليه الناس للقيام بالمزيد معًا.. في الواقع، معظم الأشخاص على فيسبوك Facebook أعضاء في 15 مجموعة نشطة على الأقل".

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