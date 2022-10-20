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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جميلة إسماعيل : ممارسة الكيانات الحزبية نشاطها يحجم أي خطر يواجه الدولة

جميلة اسماعيل، رئيس
جميلة اسماعيل، رئيس حزب الدستور

قال جميلة اسماعيل ، رئيس حزب الدستور، إن قانون الحبس الاحتياطي ظهر في أجواء استثنائية وفي وقت تحارب فيه الدولة الإرهاب،  لكن في الوقت نفسه، لا يجب أن يكون الحبس الاحتياطي وسيلة لتوجيه الاتهامات للبعض بسبب الرأي والفكر السياسي.

وأضافت "إسماعيل"، خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"،: "نأمل أن يكون كل ما هو استثنائي وصدر في فترات استثنائية، ومنها الحبس الاحتياطي، أن يتم إلغاؤها.

وشددت جميلة إسماعيل على ضرورة عدم توسيع وتعميم الاتهامات الموجودة في قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية وغيرها، على أشخاص على أساس الرأي أو الفكر أو الموقف السياسي، مضيفة بأن إعطاء الفرصة للكيانات الحزبية والسياسية والمجتمعية لممارسة نشاطاتها بشكل مفتوح، يحجم من الخطر الذي يواجه الدولة، والذي دفعها لوضع قوانين استثنائية.

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