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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبري فواز يسخر من هيثم سعيد بشأن الفرق بين أغاني المهرجانات وقشطة يابا

مصطفى كامل وصبري
مصطفى كامل وصبري فواز وهيثم سعيد

قام الفنان صبري فواز بالرد على توضيح المطرب هيثم سعيد في مسألة الفرق بين أغنية "قشطة يابا" وأغاني المهرجانات بعد طلب صبري من المتخصصين في الفن الرد على استفساره.


وكتب صبرى عبر حسابه علي "فيسبوك":" طبيعي خالص أنه لما يبقى فيه حاجة مش فاهمينها ،  نسأل أهل التخصص .. و ده االي انا عملته"


وتابع "الوحيد اللي رد عليا ، هو أستاذ هيثم ( كتر خيره ) و من إجابته فهمت أن الفرق بين الاتنين .. ان دول واخدين تراخيص و دافعين رسوم، ودوكهما مش واخدين تراخيص و لا دافعين رسوم"

واختتم "شكرا على التوضيح .. و انا كده فهمت و الموضوع انتهى، ألف شكر"


وعلق المطرب "هيثم سعيد" من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه:" أقول لحضرتك يا أستاذ صبري"قشطه يابا"، الشاعر بيقدم الكلمات للمصنفات الفنيه مكتوبه قبل التنازل للمطرب، بتفحصها لجنه قراءة للتأكد من خلوها من أي الفاظ أو ايحائات غير لائقه ومن أصالتها (مش مسروقه يعني) وبعد الموافقه اللي بتستغرق ٣ أيام عمل بييجي الشاعر مره كمان عشان يستلم الموافقه وبعدين يعمل التصريح، التنازل للفنان عشان يدخل يسجل الأغنيه وبعدها يطرحها، وإن لم يتم الموضوع بالألية السابقه تقوم النقابه بإتخاذ الإجراء المناسب نحو الفنان النقابي سواء "عامل، منتسب" سواء بالإيقاف أو الغرامة".


وتابع: "أما عن" المهرجان" بيكتب الأغنية، يسجلها، يطرحها يعني الفرق ما بينهم زي الفيلم اللي حضرتك بتمثله كده وافلام التيك توك بتاعة "ايه ده.. ده مالطو" أو الفيلم الإباحي اللي اتصور عند الهرم أو أي محتوى درامي خاص يعرض على الإنترنت بدون رقابه، بس يا أستاذنا".


يُذكر أن الفنان صبري فواز، سخر من تصريح الفنان مصطفى كامل عن أغاني المهرجانات وتسببها في إفساد الذوق العام.


حيث نشر "صبري" من خلال حسابه على موقع “فيس بوك” منشورًا كتب فيه: "عاوزين حد متخصص من نقابة المهن الموسيقية يفهمنا ويعلمنا ايه الفرق بين المهرجانات وأغنية قشطة يابا".

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية قد وصف أغاني المهرجانات، بأنها مثل المخدرات في سرعة انتشارها خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى كامل، خلال مؤتمر نقابة الموسيقيين، أنه لا يعلم سر انتشار أغاني المهرجانات طوال الفترة الماضية، مشيرًا أنها "مثل إدمان المخدرات" وتتناول ألفاظ خارجة

 

 

 

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اغاني المهرجانات صبرى فواز مصطفى كامل هيثم سعيد قشطة يابا

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