أخبار التكنولوجيا|بـ 2000 جنيه أرخص وأفضل هواتف OPPO في السوق .. و تطبيقات هتخليكي تكتشفي خيانة جوزك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

كشفت شركة هونر Honor في الصين عن الهاتف Honor Play 40 Plus الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة مقابل سعر مناسب ومن أهم المميزات أنه يعمل بمعالج قوي من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، وبطارية عملاقة.

أطلقت شركة آبل Apple الرائدة أحدث هواتف iPhone التي تتضمن 4 هواتف هي iPhone 14 و و 14 Pro و iPhone‌ 14 Pro Max ، و قدمت الشركة أيضًا طراز iPhone 14 Plus كبديل للطراز Mini ويأتي بسعر أرخص من طرازات Pro.

حماية تطبيق واتساب WhatsApp لا غنى عنها فى الهاتف سواء للكبار أو الصغار، وبسبب هذه الشهرة أصبح عرضة للقرصنة والتجسس والمراقبة. لذلك عندما تستخدم واتساب، فأنت معرض للاختراق في أي لحظة ما لم تقم بالخطوات التالية التى ستبقيك بعيدا عن خطر الهاكرز.

تراعي شركة أوبو OPPO الصينية جميع الفئات بإصدارها عدد متنوع من الهواتف بداية من هواتف الفلاجشيب مرورا إلى هواتف رخيصة للغاية مراعاة لمحدودي الدخل، والتي تتميز بعدد من المواصفات المتميزة خاصة في الكاميرا والبطارية ذات السعة الكبيرة، مع تصميم أنيق وألوان متعددة، مما يدخلها في منافسة شرسة مع الشركات الأخرى.

من المفترض أن تتسم أي علاقة بين الرجل والمرأة بالثقة والأمانة ولكن في بعض الأحيان لا يدرك الشركاء أهمية الرابطة الإلهية بينهم ويتجاوزون ما لا يجب تجاوزه.

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