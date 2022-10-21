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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بـ 2000 جنيه أرخص وأفضل هواتف OPPO في السوق .. و تطبيقات هتخليكي تكتشفي خيانة جوزك

أخبار التكنولوجيا|بـ
أخبار التكنولوجيا|بـ 2000 جنيه أرخص وأفضل هواتف

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

الأسعار بترخص تاني..Honor عملت موبايل فيه كل الإمكانيات بـ 3300 جنيه

 

كشفت شركة هونر Honor  في الصين عن الهاتف Honor Play 40 Plus الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة مقابل سعر مناسب ومن أهم المميزات أنه يعمل بمعالج قوي من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، وبطارية عملاقة. 

 

مفاجأة صادمة ..وقف إنتاج أرخص هاتف من فئة iPhone 14

 

أطلقت شركة آبل Apple الرائدة أحدث هواتف iPhone التي تتضمن 4 هواتف هي iPhone 14 و و 14 Pro و iPhone‌ 14 Pro Max ، و قدمت الشركة أيضًا طراز iPhone 14 Plus كبديل للطراز Mini ويأتي بسعر أرخص من طرازات Pro. 

 

خطر جدا اليومين دول.. إزاي تحمي واتساب من الهاكرز؟

 

حماية تطبيق واتساب WhatsApp لا غنى عنها فى الهاتف سواء للكبار أو الصغار، وبسبب هذه الشهرة أصبح عرضة للقرصنة والتجسس والمراقبة. لذلك عندما تستخدم واتساب، فأنت معرض للاختراق في أي لحظة ما لم تقم بالخطوات التالية التى ستبقيك بعيدا عن خطر الهاكرز.

 

بـ 2000 جنيه..أرخص وأفضل هواتف OPPO في السوق

 

تراعي شركة أوبو OPPO الصينية جميع الفئات بإصدارها عدد متنوع من الهواتف بداية من هواتف الفلاجشيب مرورا إلى هواتف رخيصة للغاية مراعاة لمحدودي الدخل، والتي تتميز بعدد من المواصفات المتميزة خاصة في الكاميرا والبطارية ذات السعة الكبيرة، مع تصميم أنيق وألوان متعددة، مما يدخلها في منافسة شرسة مع الشركات الأخرى. 

 

للسيدات .. تطبيقات هتخليكي تكتشفي خيانة جوزك

 

من المفترض أن تتسم أي علاقة بين الرجل والمرأة بالثقة والأمانة ولكن في بعض الأحيان لا يدرك الشركاء أهمية الرابطة الإلهية بينهم ويتجاوزون ما لا يجب تجاوزه.

 

عرض جبار..خصم 4000 جنيه على أرخص تابلت من سامسونج عالميا

 

إذا كنت تفكر في الحصول على واحد من أفضل أجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد ، فإن جهاز سامسونج Samsung Galaxy Tab S7 FE بقياس 12.4 بوصة من أفضل أجهزة التابلت للفئة المتوسطة ولحسن الحظ يوجد عليه خصم كبير جدا على موقع BestBuy الأمريكي للبيع أونلاين.

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