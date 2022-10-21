شيري عادل تتعرض لموقف محرج على الهواء.. وشريف سلامة: مش بحب الشهرة

حل الفنانان شريف سلامة وشيري عادل، ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة “ أون ”.

مش بحب الشهرة



روى الفنان شريف سلامة، تفاصيل عن مشواره الفني وبداياته كـ ممثل، قائلا:" في البداية مكنتش بفكر اكون ممثل أو أدخل مجال التمثيل،ومكنتش عايز أمثل وأنا مش بحب الشهرة خالص ".

وتابع شريف سلامة:" كنت عايز ادخل معهد سينما لكن جبت في الثانوية العامة 54.6%، ومعرفتش ادخل معهد سينما، ودخلت معهد فنون مسرحية".

وأكمل شريف سلامة:" طوال فترة تواجدي في المعهد لم اكن اشارك في عروض تمثيل لأنني لم اكن مقتنع بالتمثيل، لكن في مرة شاركت في عرض مسرحي ووجدت رد فعل إيجابي من المتابعين، ومن هنا بدات التركيز على التمثيل".

علاقة شريف سلامة بوالده



تحدث الفنان شريف سلامة، عن علاقته بوالده المخرج والمؤلف المسرحي سلامة حسن، قائلا:" لما كنت طفل كنت احضر جلسات عمل لوالدي، و كنت بلاقي أصدقاء كثر لـ والدي في المنزل عندنا وكانت القعدة حلوة ".

وقال شريف سلامة "، :" والدي كان بيعمل الحان للمسرح وكنت عارف إن ده شغل، ووالدي كان بيخليني اقعد معاه ، وكنت طفل ؤدب جدا وكنت سعيد إن أصدقاء والدي بيقولوا إني طفل مؤدب ".



وتابع شريف سلامة:" كنت طفل هادي في بروفات المسرح عندما اكون مع والدي، لكن انا في الشارع حاجة تانية خالص ".

أيام الدراسة



روى الفنان شريف سلامة، تجربته مع التعليم والدراسة أيام الطفولة، :"مكنش عندي ثقة في التعليم أيام الطفولة، و مكنتش بروح المدرسة كتير وكنت بروح في فترة الامتحان فقط".

وأكمل شريف سلامة:" ولادي كان رجل مثقف وكان بيعلمني اقرا كتب ، وكنت بشوف إن لقراءة شيء ممتع وقررت أعلم نفسي وأجيب كتب المنهج وأقرأها وادخل الامتحان".

وتابع شريف سلامة:" اترفدت من المدرسة لاني مكنتش بروح وقدمت على تعليم منازل وكان عندي هدف وهو دخول معهد السينما قسم تصوير وكنت عايز اكون باحث وعالم ".



ولفت شريف سلامة:" انا بحب الحيوانات بشكل كبير وربيت حيوانات كثيرة وربيت بغبغان وقعدت سنين اتعلم ازاي يتكلم ، وعندي كلاب".

شيري عادل



روت الفنانة شيري عادل، تفاصيل حدثت معها في سلوفينيا أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، بسبب حبها لتناول الطعام.



وقالت شيري عادل : "كنت قاعدة في الفندق في سلوفينيا وكنت جعانة بليل ومكنش فيه أكل، و طلبت العاملين بالفندق وقالولي مفيش أكل بليل وطلبت دليفري لقيت المطاعم قافلة برده، وبعد كده نزلت بشنطة هدومي وقعد على باب الفندق وحجزت طيارة على مصر ".

وشعرت شيري عادل بالحرج والكسوف اثناء حديثها عن حبها لتناول الطعام قائلة: "أنا اتكسفت واتوترت أوي، وتابعت ضاحكة:" كنت باخد معايا طبيخ المدرسة رز وملوخية وفراخ ".

غناء على المسرح



قامت الفنانة شيري عادل، بالغناء على مسرح" برنامج سهرانين" المذاع على قناة " أون "، مع الفنان أمير كرارة.

وقالت شيري عادل:" في بداياتي عملت إعلانات، واشتغلت كتير مع طارق نور، ووالدتي كانت تشجعني بشكل كبير مع بداية مشاركتي في الإعلانات، ووالدتي مهندسة ووالدي طبيب ، و كنت عايزة أطلع دكتورة قلب لكن والدي لم ينصحني بدخول مجال الطب وكذلك الأمر مع أمي ".

ولفتت شيري عادل :" في بداية مشوار التمثيل والدي مكنش حابب فكرة التمثيل لكن مع بداية رؤية الأعمال الفنية الخاصة بي شجعني بشكل كبير ".

برنامج رومانسي



أكدت الفنانة شيري عادل، أنها تحب الرومانسية بشكل كبير، مضيفة:" انا بحب أشوف افلام ابيض واسود وده العالم اللي بهرب فيه من أي حاجة ، و معظم افلام الأبيض والأسود رومانسية، وأنا بحب نادية لطفي وفاتن حمامة وسعاد حسني وشادية ".



وتابعت شيري عادل:" انا عايزة اعمل برنامج رومانسي يتحدث عن الحب ، وكان نفسي نتحدث عن أشياء كثيرة لها علاقة بالرومانسية والحب بين اي اتنين".



