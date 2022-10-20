إبراهيم عيسى: أكتب قصة حياة عمرو دياب في مسلسل لمنصة رقمية

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن توليه كتابة قصة حياة الهضبة عمرو دياب في مسلسل وليس المذكرات الشخصية لعمرو دياب، قائلا: "أنا بكتب قصة حياة عمرو دياب مش مذكراته الشخصية وهو مشروع كتابة لمسلسل عشر حلقات لمنصة رقمية".

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إنه لن يفصح عن بطل العمل ومشروع العمل قيد البحث والدراسة، مؤكدا أن عمرو دياب نجم كبير وهائل وأعطاه كل الحلقات التي عملها عن حياته ومشوار عمره.

واستكمل: "عمرو دياب أعطاني من أقدم إلى أحدث الأغاني وكل الأرشيف اللي اتكتب عنه في الصحافة المصرية وهو أرشيف كبير وفيه ثروة معلوماته عن عمرو دياب، وفي ذهني المشهد الأول في قصة حياته"، مشيرا إلى أنه من ضمن خطته عمل قصة حياة عمرو دياب كرواية وبعدها ينزل حلقات تلفزيونية.