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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ أسيوط : 700 مليون جنيه استثمارات مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة والزراعية

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن انظار جميع دول العالم ستتجه إلى مؤتمر المناخ 2022 بمدينة شرم الشيخ، بداية من 6 نوفمبر، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط من الست محافظات الأولي التي تقدمت بمشروعات ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف اللواء عصام سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك لجنة لفحص المشروعات، تم اختيار 6 مشروعات للفوز بالجائزة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أكدت أن الشباب قادر على تحمل المسئولية والاعتماد عليه.

تابع محافظ أسيوط، من بين المشروعات الهامة التي تم اختيارها، مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة والزراعية، لافتا إلى أن استثمارات المشروع ستتراوح بين 600 إلى 700 مليون جنيه، بينما المرحلة الأولي ستكون بتكلفة 200 مليون سيقام على 25 فدان.

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