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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: أرفض المناظرات الدينية على الهواء

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، رفضه لفكرة إجراء المناظرات بين أصحاب وجهات النظر المختلفة من التيارات الإسلامية أو الاسلاميين والباحثين، قائلا: "مش هعمل مناظرة ولا أدير مناظرات وهي شو لطيف للي عايز يكسب منه جماهير في اليوتيوب ولكنه مش حوار علمي".

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واعتبر الاعلامي ابراهيم عيسى، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن المناظرات عبث لأنه لا يمكن المناقشة العلمية المنضبطة للأفكار الدينية من خلال هذه الطريقة.

 

وتابع: "يهمني الناس تناقش وتتعلم مش صراع ديوك ومتناظرين على الهواء، ومن أحد البلاءات التي تعرضنا لها مناظرة أحمد ديدات والقس المسيحي المنتشرة على اليوتيوب".

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى المناظرات الدينية وجهات النظر وجهات النظر المختلفة التيارات الإسلامية اليوتيوب

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