أخبار الفن|إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب.. نوال الزغبي تكشف أسرارا عن حياتها

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

كيف دعمت السوشيال ميديا الفنانين .. آخرهم شيرين عبد الوهاب

لعبت السوشيال ميديا، مؤخراً دورا هاماً في تسليط الضوء على قضايا الفنانين ودعمهم، والوقوف بجانبهم، في أزماتهم، كان آخرهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفي التقرير التالي نستعرض أبرزهم:

نوال الزغبي: غنيت لوردة وعمري 15 وتعلمت عود

حلت المطربة نوال الزغبى، ضيفة برنامج أنغام، المذاع على قناة دى إم سى، في حلقة اليوم.

ديانا حداد تدعم شيرين عبد الوهاب برسالة مؤثرة.. وتؤكد: أحاول زيارتها بالمستشفى

وجهت الفنانة ديانا حداد رسالة دعم مؤثرة الي الفنانة شيرين من خلال حسابها الرسمي على تويتر.

غيرت كلماتها.. نوال الزغبي تكشف تفاصيل أغنية حبيته سنين طوال مع عمرو مصطفى

كشفت الفنانة نوال الزغبي فى حلقتها المذاعة حاليًا مع المطربة أنغام فى برنامجها الجديد والذي يحمل نفس أسمها تفاصيل أغنيتها الشهيرة “حبيته سنين طوال” والذى قام بتلحينها عمرو مصطفى.



رسميا.. إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

بشكل رسمي أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب إلغاء حفلها بدولة الكويت وذلك بسبب الظروف الصحية التى تمر بها خلال هذه الفترة واحتجازها داخل أحد المستشفيات الخاصة.

سمية الخشاب تبدأ تصوير أرواح خفية في كامب بالعين السخنة

بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير احدث اعمالها التلفزيونية بعنوان «ارواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.