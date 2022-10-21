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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو لجنة العفو الرئاسي: تجاوزنا حاليا المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن

طارق الخولي
طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مشاهد المفرج عنها تسعدنا وتزيل كل مشاعر التعب، معقبا: "نشعر بسعادة كبيرة للغاية".

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لجنة العفو الرئاسي : عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة أبريل الماضي

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34 شخصا.. لجنة العفو الرئاسي تعلن أسماء المفرج عنهم من المحبوسين

وأضاف النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تجاوزنا حاليا المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في إبريل الماضي"، لافتا: "نشعر أن نتائج أعمالنا لها نتائج كبيرة".

 

وأشار، عضو لجنة العفو الرئاسي،:"نعمل حاليا بوتيرة سريعة للغاية وكل أيام تخرج دفعة جديدة، وهذا جزء من السعي نجو إنجاز عملنا في أسرع وقت ممكن".

 

وأوضح النائب طارق الخولي: " اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، بالإضافة إلى أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية نحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

 

 وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل على دمج المفرج عنهم اجتماعيا وحياتيا في المجتمع، وتذليل كافة العقبات أمامهم بعد خروجهم من السجن.

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عضو لجنة العفو الرئاسي: تجاوزنا حاليا المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن

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