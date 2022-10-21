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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد أحدث ظهور لدونجا عبر انستجرام من مرحلة تعافيه

صدى البلد

نشر نبيل عماد “دونجا” لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر دونجا في الصورة بالكاجوال، و كان في صحة جيدة، وذلك أثناء فترة تعافيه من الإصابة في الدوحة.

يذكر أن كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل خطابا لنظيره الدولي يستفسر فيه عن موقف الفيفا من تحمل نفقات علاج نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، جاء تحرك الجبلاية بناء على خطاب رسمى من الزمالك يطالب فيه اتحاد الكرة بتحديد قيمة تكاليف عماد دونجا والذى اصيب خلال فترة التوقف الدولى بمعسكر المنتخب.

وقال: “وتنص لوائح الفيفا على تحمل الاتحاد الدولى تكاليف علاج أي لاعب يتعرض للإصابات في الأجندات الدولية مع منتخب بلاده وهو ما دفع الزمالك للمطالبة بتحمل مصاريف علاج لاعبه الجديد”.

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