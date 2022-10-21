ختام مهرجان أطفال العالم في نسخته الثالثة

أقيم مهرجان أطفال العالم فى نسخته الثالثة تحت رعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويأتي في إطار دعم الدولة المصرية لتنظيم قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، حيث تم إدراج مهرجان أطفال العالم ضمن أجندة البرامج الشبابية والتحضيرية لقمة المناخ.



حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وبسبب دعمهم الكبير نجحت الدورة الثالثة من مهرجان أطفال العالم وحققت نجاحا كبيرا من خلال الفاعليات عدة عروض شارك فيها أطفال من 14 دولة بخلاف مصر وهم

(– أرمينيا– بلغاريا – اليونان – الهند– إيطاليا – الأردن– ليتوانيا– فلسطين – رومانيا– روسيا - صربيا– سريلانكا– سوريا-اسبانيا-العراق-اليابان-صربيا-انجولا-السودان.)



وقد شاركت الفرق المصرية من محافظات (الإسكندرية – بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – القاهرة – الجيزة – شمال سيناء – أسوان- المنيا – جنوب سيناء)