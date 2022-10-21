مهيب عبدالهادي يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي تفاصيل اصابه محمود حمدي الونش نجم الزمالك والتي تعرض لها أثناء مباراة الفريق أمام سموحة .

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر أنه تحدث مع الونش أمس عقب الاصابه للاطمئنان عليه حيث أعرب الونش عن حزنه الشديد بسبب الإصابة.

وأضاف مهيب عبدالهادي أن الاصابة هي عباره عن قطع في الرباط الخارجي للركبه بالاضافه لقطع في الوتر الخلفي مشددا أنها نفس إصابة محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي .

وتابع أن الونش سيسافر لانجلترا لإجراء الجراحة تحت إشراف طبيب التي اجري الجراحة للنني مشددا أن اللاعب سيغيب عن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم ٢٨ أكتوبر المقبل .

أول تعليق من الونش بعد غيابه عن السوبر



علق محمود الونش مدافع الزمالك على غيابه عن مباراة السوبر أمام الأهلي الجمعة الموافق ٢٨ اكتوبر الجاري.

وتأكد غياب الونش بعد إصابته في أوتار العضلة الخلفية عقب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب بالأمس بعد إصابته في مباراة سموحة.

ونشر الونش ستوري عبر حسابه على انستجرام كتب فيها "الحمدلله على قضاء الله وقدره".

ويعتبر غياب الونش ضربة كبيرة للزمالك في ظل الخبرات والامكانيات التي يتمتع بها اللاعب.