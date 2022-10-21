في ذكرى ميلاده .. حسن الأسمر مطرب الكادحين والبسطاء وأمير الغناء الشعبي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد أمير الغناء الشعبي حسن الأسمر الذي استحق لقبه عن جداره بعدما قدم على مدار سنوات طويلة العديد من الأغاني الشعبية الناجحة التي غيرت مفهوم هذا النوع من الكلمات والألحان وكان ما قدمه غير دارج في زمنه.

ولد حسن الأسمر في العباسية لكنه ينتمي إلى أصول صعيدية، وظهرت موهبته في الثمانينات وقدم لونا شعبيا مختلفا لاقى إعجاب الجماهير خاصة الفئات البسيطة فاستحق لقب مطرح الكادحين، وتميز بغناء المواويل في المناسبات والأفراح.

قدم حسن الأسمر أول ألبوماتها عام 1984، واكتسب شعبية كبيرة، ولقب بفارس الأغنية الشعبية، وكانت الوحمة على وجهه واحدة من العلامات المميزة في شكله واعتبرها تميمة حظه وكان يحرص على ظهورها في بوسترات ألبوماته.

كانت أغنية "كتاب حياتي ياعين" بمثابة نقلة في مشوار حسن الأسمر، ومنها حقق حلمه بالوقوف على المسرح، والمشاركة في العديد من المسرحيات منها حمري جمري وباللو وغيرها، ثم انتقل إلى التمثيل في الأفلام والمسلسلات.

شارك حسن الأسمر في مسلسل "آرابيسك" بدور مشابه لقصة حياته فهو الشاب المكافح الذي تمكن من إيصال صوته للجماهير وحقق شهرة كبيرة، ثم شارك في عدد من الأعمال منها مسلسل "قمر" مع فيفي عبده.

من أبرز أغاني حسن الأسمر كانت متشكرين على الآلام وعالجراح، وادلع يا حلو، والواد ده ايه، سامحتهم، أنا الواد الجن، وغيرهم، وشارك في أفلام شهيرة منها بوابة إبليس، وليلة ساخنة، عيون الصقر، الكمين، وغيرها.

توفي حسن الأسمر وسط نجاحه الكبير عام 2011 إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 51عاما، بعد أيام قليلة من تقديمه إعلان تجاري حقق شهرة واسعة نتيجة رحيل نجم الأغنية الشعبية.