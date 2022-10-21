برونو سافيو يشارك متابعيه صورة من مباراة الأهلي والإسماعيلي

نشر برونو سافيو لاعب النادي الاهلي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر برونو سافيو في الصورة من مباراة الأهلي والإسماعيلي، مما نال إعجاب متابعيه.

يذكر أن علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تواجد تي شيرت النادي الأهلي في جميع محلات الشركة المصنعة بباريس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب:مبروك للأهلي الأداء والفوز علي الاسماعيلي الذي اتوقع له مركز متميز في الدوري المصري هذا الموسم في ظل وجود هذا الكم من النجوم ومدربه المتميز جاريدو".