عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برونو سافيو يشارك متابعيه صورة من مباراة الأهلي والإسماعيلي

صدى البلد

نشر برونو سافيو لاعب النادي الاهلي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر برونو سافيو في الصورة من مباراة الأهلي والإسماعيلي، مما نال إعجاب متابعيه.

يذكر أن علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تواجد تي شيرت النادي الأهلي في جميع محلات الشركة المصنعة بباريس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب:مبروك  للأهلي الأداء والفوز علي الاسماعيلي الذي اتوقع له مركز متميز في الدوري المصري هذا الموسم في ظل وجود هذا الكم من النجوم ومدربه المتميز جاريدو".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

عضو لجنة العفو الرئاسي: تجاوزنا حاليا المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن

هاشتاج عدي التميمي يتصدر تويتر.. ومغردون:" قاوم حتى آخر نفس"

بعد استقالة ليز تراس .. خسائر هائلة في بورصات أوروبا

للسيدات.. تطبيقات هتخليكي تكتشفي خيانة جوزك

هل أقضي صلاة الوتر في أي وقت إذا نسيتها؟ .. الإفتاء تجيب

بورصة السيارات| بفارق كبير تراجع أسعار الأوفر برايس لـ شيري تيجو 7 برو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ