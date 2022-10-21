مدرب يد الأهلي: ديفيز من أفضل المدربين في العالم.. وسيرته الذاتية قوية

أكد محمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أن تعاقد الأهلي مع ديفيز سيكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة.

وقال مدرب الأهلي في مداخلة تلفزيونية عبر تطبيق "زوم"، لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، ديفيز مدرب الأهلي الجديد من أحسن المدربين في العالم، ويمتلك سيرة ذاتية قوية كلاعب ومدرب، وسيكون إضافة كبيرة للأهلي.

وعن بعض الأحاسيس التي تراود الجماهير بوجود حاجز نفسي لدى لاعبي الأهلي في مباريات الزمالك، قال إبراهيم:" عند الجماهير كل الحق في أن يصلها هذا الأحساس، نحن فريق قوي، ولكن الزمالك أيضًا يمتلك لاعبين دوليين وعلى مستوى عال جدًا، الفوارق بسيطة وتحسم في جزئيات بسيطة، كل ما يمكنني قوله أنني أعد الجماهير بأنه سيكون القادم أفضل، حتى عندما خسرنا أمام الزمالك في البطولة الماضية، كنت أعلم أننا نسير على الطريق الصحيح.

وأتم، أطالب الجميع بدعمنا في الفترة المقبلة، من أجل هدف واحد نسعى جميعًا لتحقيقه، وهو الفوز بمباراة نصف النهائي.