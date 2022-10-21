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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت .. بن سلمان يشكر السيسي على استضافة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وليز تراس تستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا

صدى البلد

الإمارات تستدعي السفير الهولندي
القادة الأوروبيون يبحثون سبل مجابهة أزمة الطاقة في بروكسل
البرلمان اللبناني يفشل مرة أخرى في انتخاب رئيس للجمهورية
رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها: لا أستطيع متابعة مهامي
استشهاد فلسطيني وإصابة 3 خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين
زيلينسكي يتهم روسيا بتلغيم سدّ في جنوب أوكرانيا
واشنطن: عسكريون إيرانيون موجودون في القرم لمساعدة روسيا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يوم 7 نوفمبر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار: "من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27).

وقال ولي العهد السعودي: "أود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة الحدثين على أراضي جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا العام، تزامنا مع انعقاد (COP27)، الذي يجمع دول العالم تحت مظلة واحدة للارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، من خلال تحفيز العمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يأتي إيمانا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بأهمية العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم".

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على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استدعت سفير مملكة هولندا لدى الإمارات العربية المتحدة، وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على تدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية في الشؤون الداخلية للأردن.

وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت "القبس" إلى أن البرلمان اللبناني فشل مرة أخرى في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة تثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة بعد انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الحالي.

وذكرت "الراي" أن شابا فلسطينيا استشهد اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات أخرى نتيجة الاشتباكات بين الجيش ومسلحين فلسطينيين، حيث وصفت جراحها بالطفيفة، ومعظمها بالأطراف.

دوليًا، قالت "الوطن" إن قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون في اجتماعات الخميس والجمعة ببروكسل سبل تجاوز انقساماتهم والتوصل إلى حل مشترك لمواجهة الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، وذلك وسط توتر فرنسي ألماني بشأن الموضوع. وتوقع دبلوماسيون أن تكون المناقشات طويلة بين قادة الدول والحكومات بسبب المصالح المتعارضة أحيانا للدول الأعضاء.

وذكرت "الأنباء" أن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس أعلنت استقالتها من منصبها، بعد ستة أسابيع فقط على توليها المنصب، حيث قالت إنها تتنحى من منصبها في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي. وأضافت "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها".

وقالت "الراي" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم القوات الروسية بتلغيم سدّ محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها قوات موسكو.

ونقلت "الأنباء" عن البيت الأبيض قوله إن عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، لمساعدة القوات الروسية في شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا، مضيفًا: "تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات"، مشيرًا إلى أن الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني وأن الروس كانوا يوجهون المسيرات التي ألحقت أضراراً بالغة ببنى تحتية أوكرانية.

بن سلمان السيسي مصر بريطانيا الكويت ليز تراس

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