الظهور الأول لزوجة تامر هجرس من رحلتهم..شاهد

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر تامر هجرس، في الصور من رحلته برفقة زوجته ، في ظهورها الأول ، مما نال اعجاب متابعيه.

وكان قد شارك الفنان تامر هجرس، في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، والذي عرض في سباق رمضان الماضي.

المسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، ويعد العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية.