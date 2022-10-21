برفقة المثلوثي وفتوح..زيزو يشارك متابعيه صورة من مران الزمالك

نشر اللاعب أحمد سيد زيزو صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر زيزو من مران الزمالك برفقة فتوح و عمر جابر و عبد الغني و حمزة المثلوثي، مما نال اعجاب متابعيه.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف الأول شريف رضا مدافع سموحة في مرماه على أثر التسديدة المميزة من شيكابالا نجم نادي الزمالك من الجهة اليسرى فى الدقيقة 79 من زمن المباراة.