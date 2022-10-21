نشرة المرأة والصحة| شرائح بطاطس في الأكياس تسبب الموت... فنانات يثرن الجدل بموضة البدل الرجالي

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

تعتبر عملية شفط الدهون واحدة من أكثر الوسائل رواجا للتعافي من السمنة والحصول على الجسد الذي تحلم به، وهي تهدف بالأساس للقضاء على الدهون التي لا تستجيب للحميات الغذائية وممارسة الرياضة، وقد تستخدم مع حالات السمنة الزائدة جدا والتي تشكل مخاطر صحية جسيمة.

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بكلية طب قصر العينى، يعد مرض السكري هو السبب الرئيسي للإصابة بقرحة القدم السكرى ، حيث تعد الإصابة بقرحة القدم السكري إحدى المضاعفات لمرض السكري إلا أن هناك العديد من الأسباب المباشرة للإصابة.

يعد الموز من الفواكة المفيدة الذي يمكن أن تقدميه لأولادك بطرق مختلفة للاستفادة من فوائد الموز ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مربي الموز والتي تقدم في العديد من الفنادق كنوع من التغيير.

تداول مستخدمو الفيسبوك صور لفنانات بجواكت رجالي أثارت الجدل علي السوشيال ميديا

وكانت ابرز الفنانات التي ارتدت البدل الرجالي هند صبري والتي اعتادت دائما ظهورها بهذه الطريقة بطرق والوان بدل مختلفة وقد ظهرت بالاسود والابيض

يعشق الجميع الشيبسي بكل انواع ولكن احيانا نجد بعض شرائح الشيبسي التي يوجد عليها علامات سوداء ويعتقدها البعض شرائح محمصة .