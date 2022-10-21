محمود حجازي يشارك متابعيه بصور له عبر إنستجرام

شارك الفنان محمود حجازي، متابعيه بـ صورتين له من عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصور إعجابهم وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: “ماتغبش عننا في الصور يا حجازي - نجم مصر”.

يذكر أن الفنان محمود حجازي، أكد خلال استضافته فى أحدي البرامج الاذاعية، أن شخصيته في مسلسل أبو العروسة من أقرب الأدوار إلى قلبه.

وتابع محمود حجازي قائلاً: “عشت مع شخصيتي فى مسلسل أبو العروسة لمدة 3 مواسم، وكواليس العمل كانت مليئة بالحب”.

وأضاف محمود حجازي: “مسلسل أبو العروسة كان به أمر غريب للغاية وهو أن كل حلقة كانت تتصدر التريند، وبالنسبة لبعض الانتقادات التي وجهت إلى العمل في موسمه الأخير حول أن هناك تطويل في بعض المشاهد، فأنا احترم هذا الأمر خاصة وإننا كنا نعمل في ظروف صعبة”.