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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مقره الإسكندرية.. مصر تفوز بإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية

صدى البلد

نجحت جمهورية مصر العربية فى الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية  لإقامة مكتب إقليمي  للمنظمة البحرية الدولية بمصر بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية  حيث تمت الموافقة عليه فى لجنة التعاون التقني رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية بما يتواكب مع دور  جمهورية مصر العربية الريادي وتاريخها المؤثر فى كل المجالات ومنها المجال البحري بالإضافة الى ان مصر لديها اعرق الجامعات المصرية فى مجال التعليم والتدريب البحري.

في اطار توجيهات  القيادة السياسية بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي وجعل  مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات  وفي إطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة  البحرية الدولية (IMO) بجمهوريه مصر العربية وجهود كلاً من  قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.

وكما يعد هذا الفوز تتويجا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفادة من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر حيث انه لا يوجد مكتب تمثيل إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمده وقوية تدفع بالمنطقة بصفه عامه ومصر بصفه خاصه نحو مستقبل افضل لهذه الكوادر ، ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقني التي تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى 

يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر  في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية . مع   تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، وتقديم الدعم والمساعدة فى اجتياز المراجعات الإلزامية التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية  لتحسين أداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية وسيتم اعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقني للمنظمة البحرية العالمية IMO خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢

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