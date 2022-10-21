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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر والسعودية والإمارات يستحوذون على حصة كبيرة في الشركات الناشئة.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال  الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، تعقيبا على تصنيف مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار في  الشركات الناشئة  ، إن التصنيف جاء من قبل واحدة من المنصات الدولية الهامة جدا في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مصر ودولتي السعودية والإمارات يستحوذون على حصة كبيرة من الاستثمارات الموجهة في هذا القطاع .

وتابع عمرو سليمان، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أصدرت قانونا للشركات الناشئة، وقدمت تيسيرات خاصة ، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن الدعم الفني لأكثر من جهاز داخل الدولة .

وأشار، إلى أن مصر أصبح لديها مركز لريادة الأعمال في كل جامعة مصرية ، ومناهج لإدارة الأعمال في المدارس الفنية ، ومجموعة من فروع جهاز المشروعات في المحافظات .

ولفت ، إلى أن الشباب المصري أصبح لديه توجه لهذا النوع من المشروعات ، بعيدا عن التفكير في الوظائف الحكومية ، وفقا لعدة احصائيات . 

الشركات الناشئة برنامج هذا الصباح الدكتور عمرو سليمان إدارة الأعمال ريادة الاعمال

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