عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيان الإماراتية: إصرار الحوثيين على التصعيد سيفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية

صدى البلد

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن إصرار الحوثيين على التصعيد سيفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتردية، إذ تفرض الميليشيا أعباء جديدة على اليمنيين، مشيرا إلى ضرورة تغيير هذا الواقع من خلال جهود مكثفة تلزم الحوثيين بقبول الحوار وإنهاء تطاولهم على الدولة اليمنية.

 


وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة تحت عنوان "اليمن والحل المنشود" - أن تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن يزداد مع استمرار الحوثيين في تعنتهم السياسي وتهربهم من استحقاق السلام رغم الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتمديد الهدنة، والبناء على مكاسب الشهور الماضية.
وأشارت إلى أن الهدنة خلال فترة سريانها برعاية الأمم المتحدة أسهمت في انخفاض الخسائر المدنية وساعدت في تحقيق الانسيابية في توزيع المساعدات بالمناطق ذات الخطورة العالية ومع ذلك لم يتم تلبية كل الاحتياجات الإنسانية، منوهة بأنه مع عودة حالة التوتر الحالية نتيجة موقف الحوثيين فإن الأرقام الخاصة بمعاناة السكان ستزداد، الأمر الذي حذرت منه الإمارات.

 


وأضافت أنه ما من مستفيد من حالة الجمود الحالية، لافتة إلى أن ميليشيا الحوثي لو امتلكت أفقا سياسيا وبعدا للنظر فإنها ستجد نفسها في موقع المتضرر أيضا، لكن حالة الانفصال عن الواقع تمنعها من الرؤية، فالمدنيون يعانون في مناطقها من جور الفساد واحتكار المواد الغذائية.. وأشارت إلى أن هناك أكثر من 23 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

البيان الأزمة الاقتصادية الحوثيون الأزمة الاقتصادية والإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

سيول وأمطار رعدية في سيناء.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا| فيديو

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ميناء بورسعيد يستقبل MONET.. واقتصادية قناة السويس: عودة مرتقبة لرحلات سفن السياحة العالمية إلى سابق عهدها

إسرائيل تحارب إيران بـ أوكرانيا.. تل أبيب تفكر جديا في تسليح كييف

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

قطع المياه والكهرباء عن عدة قرى في المنيا.. المواعيد والتفاصيل

صعد 4 مراكز.. صحيفة سعودية تشيد بانطلاقة موسيماني مع أهلي جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

بإطلالة ملفتة.. درة تخطف الأنظار في السعودية

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

نهاية أسطورة رونالدو .. هل سيغيب صاروخ ماديرا عن البرتغال في كأس العالم ؟

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ