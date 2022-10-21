ختام مهرجان أطفال العالم في متحف الحضارة.. صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة سها الجندى وزيرة الهجرة وشئون المصرييين بالخارج، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حفل ختام مهرجان أطفال العالم في نسخته الثالثة بمشاركة 23 دولة وفرق مصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية النشء – الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالوزارة، في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية المناخ.

تضمن الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والغنائية للنشء المشاركين فىالمهرجان الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم للتواجد فى مصر والمشاركة فى المهرجان، وقام الوزيران بتكريم جميع المشاركين فى المهرجان ، والفنانة صفاء أبو السعود، والروائى عصام يوسف.

حضر حفل الختام غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، وعزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للنشء، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب الرياضة بالجيزة، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور صبحى حسنانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات.

ثمن وزير الشباب والرياضة على فعاليات مهرجان أطفال العالم فى نسخته الثالثة، وحجم المشاركة من أبناء 23 دولة، وتحقيق المهرجان لأهدافه المتمثلة فى تقديم رسالة لرفع الوعي بالتغيرات المناخية، والتواصل بين المشاركين.

أكد الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام بتنفيذ المهرجان سنويا وبشكل متطور فى كل نسخة ، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم فى تنظيم المهرجان من المعنيين بالوزارة، وإدخال البهجة والسرور فى نفوس الأطفال المشاركين.

وشارك بالمهرجان في نسخته الثالثة طلائع 23 دولة "روسيا، أرمينيا، ليتوانيا، رومانيا، الهند، الأردن، بلغاريا، صربيا، فلسطين، إيطاليا، سوريا، سريلانكا، اليونان، أندونيسيا،السودان، باكستان، الكاميرون،العراق، اليابان، ليبيا، موريشيوس، بيرو، إسبانيا"، ومشاركة الفرق المصرية من محافظات الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، أسوان، المنيا، وجنوب سيناء).

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