عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام مهرجان أطفال العالم في متحف الحضارة.. صور

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة سها الجندى وزيرة الهجرة وشئون المصرييين بالخارج، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حفل ختام مهرجان أطفال العالم في نسخته الثالثة بمشاركة 23 دولة وفرق مصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية النشء – الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالوزارة، في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية المناخ.

تضمن الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والغنائية للنشء المشاركين فىالمهرجان الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم للتواجد فى مصر والمشاركة فى المهرجان، وقام الوزيران بتكريم جميع المشاركين فى المهرجان ، والفنانة صفاء أبو السعود، والروائى عصام يوسف.

حضر حفل الختام غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومن  وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، وعزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للنشء، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب الرياضة بالجيزة، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور صبحى حسنانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات.

ثمن وزير الشباب والرياضة على فعاليات مهرجان أطفال العالم فى نسخته الثالثة، وحجم المشاركة من أبناء 23 دولة، وتحقيق المهرجان لأهدافه المتمثلة فى تقديم رسالة لرفع الوعي بالتغيرات المناخية، والتواصل بين المشاركين.

أكد الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام بتنفيذ المهرجان سنويا وبشكل متطور فى كل نسخة ، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم فى تنظيم المهرجان من المعنيين بالوزارة، وإدخال البهجة والسرور فى نفوس الأطفال المشاركين.

وشارك بالمهرجان في نسخته الثالثة طلائع 23 دولة "روسيا، أرمينيا، ليتوانيا، رومانيا، الهند، الأردن، بلغاريا، صربيا، فلسطين، إيطاليا، سوريا، سريلانكا، اليونان، أندونيسيا،السودان، باكستان، الكاميرون،العراق، اليابان، ليبيا، موريشيوس، بيرو، إسبانيا"، ومشاركة الفرق المصرية من محافظات الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، أسوان، المنيا، وجنوب سيناء).

78a639d0-9e98-4bad-903c-8b067efae4b2
78a639d0-9e98-4bad-903c-8b067efae4b2
0cf54b4c-7fc4-4d1b-80e0-e986bd447913
0cf54b4c-7fc4-4d1b-80e0-e986bd447913
c8ec71db-4dde-40b2-89ad-0c9f3fc26956
c8ec71db-4dde-40b2-89ad-0c9f3fc26956
أشرف صبحي وزير الشباب وزيرة الهجرة متحف الحضارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

سيول وأمطار رعدية في سيناء.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا| فيديو

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ميناء بورسعيد يستقبل MONET.. واقتصادية قناة السويس: عودة مرتقبة لرحلات سفن السياحة العالمية إلى سابق عهدها

إسرائيل تحارب إيران بـ أوكرانيا.. تل أبيب تفكر جديا في تسليح كييف

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

قطع المياه والكهرباء عن عدة قرى في المنيا.. المواعيد والتفاصيل

صعد 4 مراكز.. صحيفة سعودية تشيد بانطلاقة موسيماني مع أهلي جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

بإطلالة ملفتة.. درة تخطف الأنظار في السعودية

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

نهاية أسطورة رونالدو .. هل سيغيب صاروخ ماديرا عن البرتغال في كأس العالم ؟

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ