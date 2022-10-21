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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حراك حقيقي من المعارضة.. أهم تصريحات رئيس النواب بجلسات 16 و18 أكتوبر

صدى البلد

ننشر أهم تصريحات رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة خلال الجلسات العامة 16 – 18 أكتوبر 2022 والتي جاءت كالتالي:

 

موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا شهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية وتقدم مسيرة التنمية في مصر بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد مصر لمكانتها الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية.

المكتب الإقليمي للاتحاد  بالقاهرة سيصبح مركزاً لتنسيق أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونقطة انطلاق نحو توحيد الجهود البرلمانية الدولية، وسنعمل من خلاله على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة.

 

أهنئكم جميعاً بهذه الخطوة المهمة التي تأتي في إطار النجاح المشهود للدبلوماسية المصرية في محيطها الإقليمي والعالمي، فهي اعترافاً بالدور التاريخي المشهود والرائد للبرلمان المصري في أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتمتع مجلس النواب بعضويته منذ عام 1924.

 

مجلس النواب يشيد بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة والمشروعات القومية العملاقة غير المسبوقة التى حققتها مصر في مجال النقل والمواصلات وفي مقدمتها تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية والشبكة القومية للطرق.

 

مجلس النواب يشهد حراكاً حقيقياً، وعملاً دؤوباً ، كيفاً قبل كماً ، من المعارضة قبل الأغلبية بشكل يعبر عن متطلبات الوطن والمواطن.

المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسات العامة النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب

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