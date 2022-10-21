عضو بالشيوخ: مصنع الرمال السوداء خطوة لاستغلال الثروات المعدنية

تعميق الصناعة الوطنية

أشاد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ، قائلا إن هذا المصنع له أهمية كبيرة لاستخدامه فى معظم الصناعات الهامة والتكنولوجية مثل الطيارات والصواريخ والسيارات والبويات، علاوة على إنه مجال غير مسبوق في مصر.

ولفت القماطي، في تصريح له اليوم، إلى أن مصنع الرمال السوداء له مزايا اقتصادية عديدة، منها زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية في البلد واستيعاب آلاف العمالة، وبداية لمشروعات أخرى هامة، سيكون لها مردود على زيادة التصدير وتعميق الصناعة، وتوفير عملة صعبة، بالإضافة إلى استخراج المنتجات ذات القيمة المضافة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصنع الرمال السوداء يؤكد حرص مصر بتوجيهات الرئيس السيسي، على استغلال ثرواتها التعدينية، وخطوة هامة فى ملف التعدين وصناعات القيمة المضافة في البلاد.

واختتم النائب عمرو القماطي، بالتأكيد أن افتتاح مصنع الرمال السوداء مع وجود إيرادات مرتقبة بنحو 6 مليارات دولار، يؤكد أن مصر لم تتوقف عن المشاريع العملاقة، وتعميق الصناعة الوطنية، ووضع مصر على الطريق الصحيح اقتصاديا، بما يليق بمكانتها خصوصا وأنه يتم وفقا لأحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال.