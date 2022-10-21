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إلهام أبو الفتح
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منوعات

بسبب التغيرات المناخية.. الأسماك تصبح أكثر ميلا للانتحار

صدى البلد

كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاطر جسيمة تهدد الثروة السمكية في مختلف البحار والمحيطات حول العالم، نتيجة التغيرات المناخية، حيث تؤدي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى زيادة نسبة حموضة المياه، مما يدفع الأسماك إلى الانتحار، بالانجذاب إلى الأسماك المفترسة الكبيرة.


استهدفت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة «جيمس كوك» الاسترالية، تقييم تأثير غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ظاهرة التغيرات المناخية على منطقة الشعاب المرجانية قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، في جنوب غرب المحيط الهادي، حيث تشهد المنطقة نشاطا بركانيا.


وأظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع نسبة الحموضة في مياه المحيط، نتيجة تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البركانية المتكررة تحت الأعماق، يؤدي إلى فقدان أنواع من الأسماك، التي يعتمد عليها نشاط الصيد، قدرتها على البقاء، مما يجعلها فريسة سهلة لغيرها من الأنواع المفترسة.
وأوضحت الدراسة، المنشورة على موقع «نيتشر كلايمت تشينج»، أن الأسماك في العموم يمكنها أن تشم رائحة الأنواع الكبيرة المفترسة، مما يساعدها على الابتعاد عن مسارها، ولكن المفاجأة أنه في المنطقة محل الدراسة، تبين أن الأسماك تنجذب إلى رائحة الأنواع المفترسة، مما يجعلها فريسة سهلة.


وقال البروفيسور فيليب منداي قائد فريق الدراسة، إنه تبين أيضا أن تأثير حموضة المياه يدفع الأسماك إلى التجول كثيرا في المياه بلا هدف، وأصبحت تذهب إلى مناطق بعيدة عن أماكن معيشتها، مما يعرضها للخطر، حيث تزيد فرصة تعرضها للهجوم من الأسماك المفترسة.


ولفت المؤلف الرئيسي للدراسة إلى أن هذه التهديدات التي تتعرض لها الأسماك لا تقتصر فقط على الأنشطة البركانية، مشيرا إلى أن نحو 30% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تمتصها المسطحات المائية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة حموضة المياه في البحار والمحيطات.


كما حذر الباحثون من أن معدلات الحموضة في منطقة الشعاب المرجانية، محل الدراسة، وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق أخرى، وقد تشمل المحيط الهادي بالكامل بحلول نهاية القرن الجاري، في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.


وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك التي تعيش لفترات طويلة من حياتها معرضة لمستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون، لم يمكنها التأقلم مع التغيرات الناتجة عن ارتفاع نسبة الحموضة في المياه، نتيجة التعرض لمستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية وبشكل دائم.
 

الثروة السمكية

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