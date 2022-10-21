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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طفل يعبر عن حبه لـ والدته في مشهد خطف القلوب.. فيديو

صدى البلد

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” فيديو لـ طفل يعبر عن حبه لوالدته فى مشهد جميل خطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وظهرت فى الفيديو الأم وهى تربط رباط حذاء ابنها أثناء توصيله للمدرسة وبعدما انتهت الأم من ربط الحذاء، أسرع الطفل على شجرة بجانب الطريق وخطف منها زهرة ليعود لوالدته ويجلس على الأرض ويقدم لها الزهرة تعبيرا عن شدة حبة لها. 

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الفيديو الذى حاز على إعجاب الآلاف من المستخدمين وجاءت أبرز التعليقات كالآتي : الطف حاجه شوفتها النهارده  - يا روحي علي القمر - ربنا يحفظه.

 

مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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