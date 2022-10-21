الجيش الأوكراني ينفي استهداف مدنيين في مقاطعة خيرسون

نفى الجيش الأوكراني أن يكون قد استهدف مدنيين في مقاطعة خيرسون.



وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا كيريل ستريموسوف، وفقا قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "القوات الأوكرانية لا تستهدف المنشآت الحيوية والبلدات المسالمة والسكان".



وكانت سلطات خيرسون الموالية إلى روسيا اتهمت كييف، في وقت سابق اليوم، بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على معبر مدني لنهر دنيبر بالمقاطعة، مضيفة أن قوات كييف أطلقت 12 صاروخا من طراز هايمرز العنقودي على المعبر، مشيرة إلى إسقاط نحو 11 صاروخا منهم عبر منظومات الدفاع الجوي الروسية.



وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه لم يعد هناك مشاكل تواجه أوكرانيا مع محطات ستارلينك لخدمة شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي أثبتت ضروريتها في اتصال القوات في ساحة المعركة.



جاء ذلك في حوار لريزنيكوف مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، مضيفا "أعلم أننا لن نواجه مشكلة"، وأشار وزير الدفاع إلى أن كبار المسئولين الأوكرانيين على اتصال مباشر مع إيلون ماسك لإيجاد طريقة للخروج من الجدل الدائر حول دفع قيمة المحطات.



وأوضح أنه لن يكون مشكلة في الحفاظ على الخدمة نشطة، مشيرا إلى "الاتصال الشخصي" بين وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف وماسك.



وأشار وزير الدفاع إلى أنه"إذا كان الأمر يتعلق بالمال فقط، فلدينا ثلاثة مصادر على الأقل ويمكن أن يأتي من حزمة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التي تدعم أوكرانيا، كما أن هناك قدرا من المال في أوروبا، أو يمكن للمانحين من القطاع الخاص زيادة جهودهم.



ولكن بغض النظر عن كيفية تمويلها، قال ريزنيكوف إن أوكرانيا "ستواصل اتصالاتنا على المستوى الفني مع شركة إيلون ماسك.



وجاءت التعليقات بعد أن قال مؤسس سبيس إكس إن أكثر من 20 ألف محطة من محطات ستارلينك التي تم التبرع بها لأوكرانيا ستكلف الشركة حوالي 100 مليون دولار بحلول نهاية العام ، مضيفًا أنه ليس من المعقول أن تمول الشركة خدمات ستارلينك في أوكرانيا دون تعويض من البنتاجون.