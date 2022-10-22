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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل مناقشته بالبرلمان.. تعرف على عضوية الهيئة العامة للنقل النهرى بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الإثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى".

 

وينص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية ، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.

 

ونصت مادة 5 من مشروع القانون على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: 


رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.


ممثل عن وزارات (الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، البيئة، المالية، الصحة والسكان، السياحة والآثار، يختارهم الوزير المعني فى كل وزارة.


ممثل للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، يختاره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.


ممثل عن المركز الوطني لتخطيات استخدامات أراضي الدولة، يرشحه مدير المركز.
 

ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز
 

أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.


وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين، ويصدر قرار من الوزير المختص، يحدد فيه المعاملة
المالية لأعضاء مجلس الإدارة.

الإدارة المحلية وزير الزراعة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الهيئة العامة للنقل النهري

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