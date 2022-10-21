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رئيس التحرير
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فن

الحياة رجعتلها.. رامي رضوان يتحدث عن حواره مع الطفلة يقين

صدى البلد

أعرب الإعلامي  رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc عن سعادته بلقاء الطفلة يقين ابنة أحد القيادات التكفيرية التي انقذتها القوات المسلحة وألقى بها والدها  في الصحراء.

 

وقال  رضوان  عبر حساباته  على مواقع التواصل الاجتماعي  “ اتبسطت أوي باللقاء معاكي يا يقين.. وإني حسيت واتأكدت إن الحياة والطفولة رجعت لك تاني وبسطني أكتر سيلفي فلتر البغبغان وشقاوتك اللي طبعت عليا في باقي الصور”.


وأضاف الإعلامي رامي رضوان " ربنا يكتبلك الخير يا حبيبتي في مستقبلك وتكوني أشطر دكتورة في الدنيا.. الشكر لله والقدر وللرجال الذين كانوا سبب بعد الله في تغيير حياة الملاك القمر دي".

 

واستضاف الإعلامي رامى رضوان فى برنامجه مساء DMC، الطفلة  يقين ابنة التكفيري التي وجدت ملقاة في صحراء سيناء بعد فرار والدها وتولتها الأجهزة المعنية بالعناية والعلاج والتعليم.

 

وأوضحت يقين أنها تتلقى موادها التعليمية ومنها اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها تعشق الغناء وتمارسه بين أصحابها، كما أنها تحب وضع "الميك آب"، إلى جانب حبها للبيتزا والشاورما


وقامت يقين خلال اللقاء بتلاوة بعض سور القرآن الكريم التي تحفظها مثل سورة القارعة كما غنت على الهواء أغنية وطنية وأغنية الغزالة رايقة.

 

وأكدت يقين أنها تتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل، لمعالجة الناس والتخفيف عنه، ووجهت في النهاية التحية إلى أصدقائها ومعلميها، والتقاط بعض الصور المضحكة مع رامي رضوان.

 

وعرض الإعلامي رامي رضوان، صورا حصرية لبرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة DMC، من أخر مكان التقطت فيه الطفلة يقين التي تركها والدها وهو أحد الإرهابيين، مصابة وفر هاربا، بالإضافة إلى مراحل علاجها حتى تعافيها من الإصابة.

 

وكان شهد الرئيس السيسي عرض فيلم تسجيلي يستعرض حياة الطفلة «يقين» إحدى أبناء الإرهابيين، أثناء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

 

وأوضح الفيلم أن قوات الجيش المصري تلقت بلاغا عن طفلة مصابة تركها الإرهابيين في شمال سيناء، واتضح أنها ابنة قيادي تكفيري كان يستخدمها أثناء مداهمات الجيش.

 

وأوضح الفيلم أنها كانت في حالة سيئة جداً وتم نقلها إلى مستشفى العريش وتكفلت الدولة بكامل علاجها.

مصر القوات المسلحة الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان برنامج مساء dmc

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