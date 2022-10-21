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اقتصاد

زيارات ميدانية لوزراء وممثلي منظمات تعاونية أفريقية إلى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، جولة ميدانية لعدد من وزراء الدول الأفريقية وعدد من ممثلي منظومة الإسكان التعاوني إلى مدينة العلمين الجديدة؛ بناء على توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار رئيس مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري.

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تأتي هذه الزيارة في إطار التعرف على أهم معالم المدينة ومتابعة الجهود المبذولة بالمشروعات التي تم الانتهاء منها وتلك التي يجرى تنفيذها بالمدينة، حيث كان في استقبال هذه الوفود المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.


وشملت هذه الجولة زيارة مشروع وزارة الإسكان بالعلمين الجديدة، البرج الأيقوني ضمن مشروع أبراج العلمين الداون تاون، والمنطقة التراثية، والممشى السياحي، ومنطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية.


واستهل الوفد الأفريقي الزيارة بالإطلاع على عرض كامل عن أخر التطورات لكافة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، مشيدا بما حققته الحكومة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة ومتطلعين لزيادة أطر التعاون بين مصر وبلادهم في المجالات كافة.


وأكد الدكتور المهندس حسام رزق رئيس العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، أن تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والخدمية والسياحية والصناعية تهدف لتحقيق التنمية المستهدفة بمدينة العلمين الجديدة.


وخلال جولة مدينة العلمين الجديدة، تفقد الوفد الأفريقي، مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي يضم مجموعة من الأبنية التعليمية والسكنية والبحثية، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية.


كما تم عرض فيلم تسجيلي لمدينة العلمين الجديدة، وكذاك قام طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتقديم عرض تقديمي لأهم الأقسام والتخصصات بالأكاديمية.


وأشاد الوفد الأفريقي بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدين أنه يعد صرحاً علمياً كبير يطبق أحدث المعايير وأعلى جودة تعليمية.


وخلال زيارة الأكاديمية، قام الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، بإهداء درع التميز للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.


خلال أيام مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، تم تقديم عرض عن أعمال الإنشاءات والإنجازات المعمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أجريت جولة تفقدية، بالعاصمة الإدارية، للتعرف على مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها ومازال يجرى تنفيذ البعض الأخر منها، حيث شملت الجولة زيارة عدد من الأحياء ومدينة الثقافة والفنون والبرج الأيقوني.

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