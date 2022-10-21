الحاسدون يعملون بكل نشاط وشيطان.. خطيب المسجد الحرام: المسئولية تقع على كل مسلم

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الحاسدين يعملون بكل جد ونشاط وبكل أسلوب وإغراء ، وبكل إرجاف وتخويف وبكل شيطان مريد لتفريق الكلمة وشق العصا وتصديع الصف وبلبلة الأفكار.

المسؤولية على كل مسلم

وأكد " الجهني" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن المسؤولية تقع على كل مسلم ، ويتأكد على القيادات الدينية ، ويتعين على القيادة العامة أن تحافظ على كيانها ومقدساتها ومقومات عزها ونصرها ، داعياً الله تعالى أن يجعلنا وإمامنا وولي عهده وحكومته ممن قال الله تعالى فيهم: ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ).

وأضاف أن ما نرفل فيه من الأمن والرخاء والسكون والهدوء والعز وجمع الشمل وتوحيد الكلمة وإخلاص العبادة لله وحده واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا غضة طرية كما جاء بها حبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليمًا، منوهًا بأن الأمة الإسلامية محسودة بهذه النعمة بصفة عامة، وبخاصة هذه البلاد المباركة التي جعلت القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة دستورًا لها

أعظم وأنجح وحدة

وأوضح أن التاريخ الحديث سجّل أعظم وأنجح وحدة جمعت الشتات، وأرست الأمن والاستقرار، ووجهت المقاصد إلى بناء دولة عصرية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أساسها المواطن، وعمادها التنمية، وهدفها الازدهار، وصناعة مستقبل أفضل للوطن وأبنائه وبناته"، لافتًا إلى أنه يجب التأمل في واقع العالم الآن ، لما انصرف الناس عن كتاب الله وتركوا ميزان الله وغاب القرآن عن ميدان الحياة ، اختلت الموازين واضطربت المقاييس.

وأشار إلى أننا نرى العالم في عناء وشقاء وتضارب في الاتجاه والآراء ، يخاف بعضهم بعضاً ، ويمقت بعضهم بعضاً ويتربص بعضهم الدوائر ببعض ، ذلك لأنهم تركوا كتاب الله ورجعوا إلى جاهلية شر من الجاهلية الأولى، فاتقوا الله أيها المسلمون اقرأوا كتاب ربكم وتفهموا معانيه ، وخذوا بتوجيهاته وأعملوا بأحكامه ، وسيروا على نظامه في جميع المواقف ، وفي جميع شؤونكم الخاصة والعامة ، وهو المنهج المتبع في هذه البلاد التي من الله عليها بقيادة رشيدة تحكم بدين الله وتسير على منهج الإسلام .