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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق على الأهلي والزمالك بالجولة الأولى .. سيراميكا كليوباترا أقوى هجوم ودفاع

مباراة سيراميكا كليوباترا
مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري

تصدر فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة المخضرم أحمد سامي ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى من  الدوري المصري الممتاز أمس الخميس.

ويعتبر فريق سيراميكا كليوباترا أقوى هجوم ودفاع بعد انتهاء الجولة الأولى من الدوري الممتاز بعد تسجيله 3 أهداف فى شباك النادي المصري دون أن تتلقى شباكه أية أهداف.

وحل في المركز الثاني خلف فريق سيراميكا كليوباترا فريق فيوتشر بعد تسجيله هدفين نظيفين في شباك حرس الحدود فيما جاء الزمالك ثالثا بنفس عدد الأهداف.

النادي الأهلي جاء فى المركز الرابع خلف سيراميكا كليوباترا وفيوتشر والزمالك عقب الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه شادى حسين.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة المخضرم أحمد سامي إلى تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك بعد غد الأحد من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الممتاز فى الجولة الثانية.

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ترتيب الدوري المصري 

1- سيراميكا كليوباترا – المركز الأول برصيد 3 نقاط.

2- فيوتشر – المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

3- الزمالك – المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

4- الأهلي – المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

5- الاتحاد السكندري – المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

6- المقاولون العرب – المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.

7- إنبي – المركز السابع برصيد نقطة وحيدة.

8- غزل المحلة – المركز الثامن برصيد نقطة وحيدة.

9- البنك الأهلي – المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة.

10- فاركو – المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة.

11- بيراميدز – المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة.

12- الداخلية – المركز الثاني عشر برصيد نقطة وحيدة.

13- طلائع الجيش – المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة.

14- أسوان – المركز الرابع عشر بلا نقاط.

15- الإسماعيلي – المركز الخامس عشر بلا نقاط.

16- حرس الحدود – المركز السادس عشر بلا نقاط.

17- سموحة – المركز السابع عشر بلا نقاط.

18- المصري – المركز الثامن عشر بلا نقاط.

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المصائب تتوالى.. أزمة دفاعية في الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا تواجه الزمالك

ويلتقى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي فى تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأحد نظيره فريق الزمالك حامل لقب الدوري الممتاز فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

فيما يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق أسوان فى تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الأحد فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

 

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