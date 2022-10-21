البيئة: رفع كفاءة العاملين بمنظومة المخلفات بشرم الشيخ

أعلنت وزارة البيئة أنه بالتعاون مع الشركات المتعاقدة على خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع بمدينة شرم الشيخ. عن تدريب العمالة والسائقين التي ستعمل في منظومة إدارة المخلفات.

شمل البرنامج تدريب العمال على عملية الجمع من المصدر وزيادة كفاءة عمليات فصل المخلفات، وذلك لوضع نظام تجميع إجمالي موحد مع التنظيف بشكل منتظم، كما يشمل التدريب الاستخدام والإدارة السليمة للمعدات والأدوات والتدريب على المهارات السلوكية والفنية والتقنية، وتدريبات إجراء التشغيل القياسية بالإضافة إلى تدريبات القيادة الآمنة على الطرق وتدريبات القيادة الدفاعية. وعمليات الأمن والسلامة والصحة المهنية.

كما قامت الشركة بتوفير زي رسمي لكل طاقم العمل بما في ذلك جميع أدوات الحماية الشخصية مثل الحذاء الواقي والكمامات الواقية والقفازات والغطاء الرأسي، لضمان ظهور العمالة والسائقين بالمظهر اللائق والذي يتناسب مع أدوات السلامة والصحة المهنية.

كما قامت الشركة بعمل تدريبات لسائقي السيارات والمعدات التي ستعمل بمنظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ وذلك بالمركز المصري للقيادة الآمنة واجتياز البرامج التدريبية التالية لجميع السائقين حسب نوع المركبة، ويتضمن المركز مضامير تدريب تحاكي الطرق التي يسير عليها قائد المركبات في الحياة المرورية اليومية من منعطفات تقاطعات طرق متعرجة ساحات انتظار وغيرها، وذلك لتدريب السائقين المحترفين على مواقف مرورية مماثلة للحقيقة لإعداد جيل جديد من قائدي المركبات الثقيلة المؤهلين عمليا وفنيا وذلك وفق أحدث المعايير الدولية وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن جميع الأعمال المتعلقة بالموارد البشرية بمنظومة إدارة المخلفات من مشرفين وسائقين وعمال ستتم وفقاً لنظم إدارة السلامة وحماية البيئة (HSE Management Systems) وهو نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة يقوم على بناء وتوفيق عمليّات منظّمة للتّحسّن المستمرّ في إنجاز الأعمال والحفاظ على الصحة وسلامة الموظّفين والمجتمع وحماية البيئة التي يعملون بها.