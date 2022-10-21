لبنان.. الرئاسة: مفاوضات الترسيم لم تخضع لأي تنازلات ولا مساومات

ذكر ‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية : إن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان لها : لبنان لم يقدم خلال المفاوضات أي تنازلات ولا خضع لأي مساومات ومقايضات او"صفقات" او إرادات دول خارجية.

وتابعت رئاسة الجمهورية: كل ما يروّج عكس ذلك هو محضّ افتراء وتحليلات ومقالات لا تنطبق مع الواقع ومعيب أن تصدر عن جهات يفترض أن تقف الى جانب دولتها والمسؤولين فيها.



وقالت رئاسة الجمهورية: مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن اجل ابنائه وليس من اجل شخص او جهة او حزب او دولة خارجية.

وختمت الرئاسة بيانها قائلة : إن رئاسة الجمهورية تأمل في ان يتوقف هذا النهج الممعن في الإساءة الى كرامة الوطن وسيادته فالترسيم هو حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه.

