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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كير مصر : برامج طموحة للوصول إلى القرى والمراكز الأكثر احتياجا .. فيديو

مؤسسة كير مصر
مؤسسة كير مصر

قال الدكتور حازم حسن المدير التنفيذي لمؤسسة "كير مصر"، إن برامج المؤسسة تهدف الوصول للقرى والمراكز الأكثر احتياجا، وهذه الأهداف تتماشى إلى حد كبير مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مؤسسة "كير مصر" تعتبر امتداد لهيئة "كير"، والتي كانت متواجدة في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، ومؤخرا تم إشهارها منذ عام 2018 كمؤسسة مصرية.


وأوضح: "المؤسسة لديها 3 برامج لها أهداف تنموية طموحة للغاية، أولها البرنامج الخاص بالتعليم وتأهيل الشباب للتوظيف، والثاني يتعلق بالزراعة وهو معني بالتواصل مع المزارع الصغير لتسهيل توصيلة بالأسواق لتسويق منتجاته، والثالث معني بالمرأة، والذي نعمل من خلاله على التمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة العنف ضد المرأة أيضا".
 

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