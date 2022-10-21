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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جاري التحميل .. ظهور خاص لـ نجل عمرو دياب بهذا التعليق ..شاهد

عمرو دياب وعبد الله
عمرو دياب وعبد الله

شارك عبدالله دياب، نجل الهضبة عمرو دياب متابعيه صورتين له، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهر عبدالله عمرو دياب فى إحدى الحفلات، برفقة أصدقائه وعلق قائلا "جار التحميل" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

 


أحدث أعمال عمرو دياب

أحدث أعمال الفنان عمرو دياب أغنية  بعنوان "من ٦ ل ٩"، التي تم طرحها مؤخرًا، وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

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