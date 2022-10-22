عروض للصوت والضوء وحفل موسيقى لإحياء ليلة تعامد الشمس بأبو سمبل

تواصل مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان فعالياتها المتنوعة لإحياء ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث تم تقديم عروض عالمية للصوت والضوء باللغتين العربية والإنجليزية، وسط إضاءة بانورامية عالمية بواجهة معبدى الملك رمسيس وزوجته نفرتارى.

وحضر عرض الصوت والضوء بأبوسمبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، ولفيف من الحضور، وعدد من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.

عرض الصوت والضوء

فعاليات تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل

ويأتى عرض الصوت والضوء بمعابد أبوسمبل، بالتزامن مع مهرجان تعامد الشمس لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر / 22 فبراير وجسدها القدماء المصريون داخل معبد الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل.

ويحكى عرض الصوت والضوء بمعبد أبو سمبل قصة حب على أرض الجنوب وأعلن عليها الملك رمسيس الثاني حبه لزوجته الملكة نفرتارى، ويطوف بك العرض في محاكاة تاريخية تكشف لك أسراراً عدة طوتها جدران المعبد، الذى ينتمى إلى العام الخامس من حكم الملك رمسيس الثانى، وما يميزه هو احتوائه على العديد من القطع الأثرية التى تشهد على عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويحكى العرض المزيد من تفاصيل حياة المصريين القدماء لتأخذ خيالك نحو واقع ممزوجاً بالأساطير.

هذا وتبعد مدينة أبو سمبل السياحية عن مدينة أسوان العاصمة بنحو 280 كم، تضم أبرز المعابد الأثرية فى العالم، وهو معبد رمسيس الثاني والذي سيشهد فجر الثلاثاء القادم 22 أكتوبر 2021 حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وهي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس داخل قدس الأقداس.

رمسيس الثانى

واختار الموقع رمسيس الثاني الذى يعرف أيضاً رمسيس الأكبر وتم بناؤه خلال خمس سنوات من فترة حكمه الطويلة، ولكنه لم يستكمل بناؤه إلى حين العام الخامس والثلاثين له كفرعون، إنه الأكثر جمالاً بين العديد من الآثار التى أقامها رمسيس الأكبر فى جميع أنحاء مصر لكي يظهر سلطته، والواجهة الضخمة المقطوعة فى جانب الجبل تصور أربعة تماثيل لرمسيس نفسه كل منها بارتفاع 20 مترا، ويقف أصغر تماثيل الأسرة الملكية بين التماثيل الأربعة العملاقة وهذه تشمل أم رمسيس وزوجته نفرتاري وأبناءهما وبناتهما.

وأيضاً بالخارج قريباً من التماثيل يوجد "زواج ستيلا"، الذي يحيى ذكرى الزواج لابنة رمسيس الثانى وملك من الحيثيين، وهو نقش على مدخل الواجهة يقرأ "رمسيس الثانى بنى معبدا" محفورا فى الجبل للعبادة الأبدية للملكة الأولى نفرتارى، معشوقة مو فى النوبة إلى الأبد ودائماً، نفرتارى التى تلمع الشمس لأجل خاطرها.

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