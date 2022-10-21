مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الأوليمبي إلى إسواتيني

سيرت الشركة الوطنية مصرللطيران رحلة خاصة رقم MS3040 من طراز بوينج B737-800 والتى وصلت فجر اليوم إلى مطار الملك مسواتي الدولي بدولة إسواتيني لنقل بعثة منتخب مصر الأوليمبي لخوض مباراة الذهاب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً .

ويواجه المنتخب الأوليمبي المصري نظيره الإسواتيني يوم الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالأسكندرية.

وتحرص مصرللطيران دائما علي دعم المنتخبات الوطنية من خلال تقديم كافة خدماتها لتسهيل إجراءات السفر اللازمة لبعثة المنتخب لتوفير الوقت والجهد علي الجهاز الفني واللاعبين.

IMG-20221021-WA0046

IMG-20221021-WA0045

IMG-20221021-WA0044

IMG-20221021-WA0043