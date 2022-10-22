مصطفي كامل: بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية واللي معهوش كارنيه "كلبوش"

خلال مؤتمر الموسيقيين بطنطا..

أعلن الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين في مؤتمر عام مع أعضاء النقابة بفرع الغربية والذي أقيم مساء أمس بإحدى القاعات بمدينة طنطا أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الآداب ومباحث المصنفات الفنية ومباحث السياحة لعمل حملات مكثفة وضبط كل من يعمل بدون كارنية نقابة الموسيقيين.

كما أوضح كامل نقيب موسيقيين بأن وضع النقابة القديم انتهي والفترة القادمة ستكون من أجل العاملين وعوده الحقوق لأصحابها .

وأشار كامل انه منح جميع الفروع فرصه شهر ونصف لتطهير الفاسدين من المناديب وذلك علي حد قوله.

IMG-20221021-WA0034