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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مؤتمر الموسيقيين بطنطا..

مصطفي كامل: بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية واللي معهوش كارنيه "كلبوش"

نقيب الموسيقيين بالغربية
نقيب الموسيقيين بالغربية

أعلن الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين في مؤتمر عام مع  أعضاء النقابة بفرع الغربية والذي أقيم مساء أمس بإحدى القاعات بمدينة طنطا أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الآداب ومباحث المصنفات الفنية ومباحث السياحة  لعمل حملات مكثفة وضبط كل من يعمل بدون كارنية نقابة الموسيقيين.

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كما أوضح كامل نقيب موسيقيين بأن وضع النقابة القديم انتهي والفترة القادمة ستكون من أجل العاملين وعوده الحقوق لأصحابها .

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 وأشار كامل انه منح جميع الفروع فرصه شهر ونصف لتطهير الفاسدين من المناديب وذلك علي حد قوله.

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IMG-20221021-WA0034
IMG-20221021-WA0033
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مصطفى كامل وزارة الداخلية مباحث المصنفات حملات مكثفة بروتوكول تعاون نقابة الموسيقيين مدينة طنطا نقيب الموسيقيين أعضاء النقابة

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