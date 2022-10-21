التنسيقية تواصل جولات الاستماع للمواطنين لدعم الحوار الوطني بكفر أبو الديب بالشرقية

عقد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خامس جلساته النقاشية تحت عنوان " قضايا الحوار الوطني" بقرية كفر أبو الديب " التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وذلك بحضور عُمد وكبار مشايخ المركز .

وتستهدف تلك الجلسات الاستماع إلى آراء مواطني القرية والإنصات بحرص إلى مقترحاتهم حول بعض قضايا الحوار الوطني.

وتطرقت الجلسة لعدة محاور هامة مثل قانون التصالح ومشروع حياة كريمة والبنية التحتية كالصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق و إنارتها أيضًا؛ وكذلك بحث سبل مساعدة صغار المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي و الحيواني، ومتابعة مشكلات حصص الأسمدة ومطالبات توريد الأرز وضعف الانتاجية.

وأشاد أهالي وعُمد و مشايخ المركز بما استمعوا إليه من مفاهيم وقضايا ومحاور للحوار الوطني مؤكدين ضرورة المشاركة الجادة فيه.

ومن جانبه، أعرب النائب خالد بدوي عن سعادته البالغة بحالة الحوار بين التنسيقية والمواطنين مما يثبت وجود رغبة حقيقية وصادقة للاستماع إلى نبض الشارع ومعرفة المشكلات الحقيقة التي تواجه المواطنين، وتفعيل دور الشباب.

وأوضح أن الحوار الوطني بمثابة حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ عام ٢٠١٨ بمشاركة مختلف الأيدولوجيات و التوجهات والآراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة.

واقترح " عضو مجلس النواب " ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة مع مختلف القرى والمراكز في ربوع الجمهورية.