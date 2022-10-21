بفستان جذاب.. جومانا مراد تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

شاركت الممثلة السورية جومانا مراد جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وتألقت جومانا بإطلالة أنيقة وجذابة فإرتدت فستان طويل مفتوح من الساق ذو أكمام طويلة باللون الأسود يبرز أنوثتها، كما أنها اختارت لخصلات شعرها الأسود الطويل تسريحة ذيل الحصان البسيطة.



تعاقدت جومانا مراد مؤخراً على المشاركة فى بطولة مسلسل جديد بعنوان "مهب الريح" من 45 حلقة، بطولة عدد من النجوم على رأسهم هند صبرى، ماجد المصرى، إياد نصار ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة قبل بدء التصوير.



وفى سياق آخر تنتظر جومانا مراد عرض مسلسل "يوم 13" الذى انتهت من تصويره منذ فترة، ويشارك في بطولته أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.



يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

