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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر في رسالة مؤثرة لـ "ونش الزمالك": أفضل لاعبي مصر خلقا والتزاما

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، رسالة دعم لمحمود حمدي الونش مدافع نادى الزمالك، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة سموحة بالجولة الأولى من الدوري .

 

وكتب عامر عبر حسابه علي موقع "فيسبوك"، قائلا: "حمدي الونش من أفضل لاعبي مصر لعبا وخلقا والتزاما، أشعر بحزن شديد لإصابته، اتمني له الشفاء العاجل ويعود للملاعب بأسرع وقت وفي أحسن حال".

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وكان الونش قد تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك وسموحة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.


ومن المنتظر أن يغيب الونش لفترة تصل إلى 4 أشهر وسيتم الانتهاء خلال الفترة الحالية من إجراءات سفر اللاعب إلى إنجلترا من أجل الخضوع لعملية جراحية للتعافي من الإصابة التي لحقت به.


ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الفريق فاز على سموحة بثنائية دون رد في الجولة الأولى مساء الأمس.

 

رسالة مؤثرة فرج عامر نادي الزمالك عملية جراحية محمود حمدي الونش

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