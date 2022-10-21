بينها دولتان عربيتان.. ما هي أكثر المناطق المعرضة لخطر الفيضانات في العالم؟

تسببت فيضانات مدمرة اجتاحت باكستان الصيف الماضي في مقتل أكثر من 1400 شخص وغرق ثلث البلاد تحت الماء.

وكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، حجم مخاطر الفيضانات المحتملة في جميع أنحاء العالم، وتحذر من تعرض 1.81 مليار شخص بشكل مباشر لفيضانات عارمة.

وليس من المستغرب أن البلدان ذات السواحل الطويلة والبيئات النهرية والأراضي المسطحة هي الأكثر عرضة مع نسب عالية من سكانها لخطر الفيضانات.

وتحل مصر في المرتبة الرابعة بقائمة الدول الـ 25 الأكثر عرضة للفيضانات، والمرتبة حسب نسبة السكان المعرضة للتضرر من الفيضانات من إجمالي سكان الدولة، فيما حل العراق في المرتبة العاشرة، وتشكل منطقة جنوب شرق آسيا وحدها أكثر من ثلثي سكان العالم المعرضين لخطر الفيضانات عند 1.24 مليار شخص.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الخسائر البشرية هو مصدر القلق الأكبر الذي تسببه الفيضانات، إلا أنها ترتب أيضًا تكاليف اقتصادية باهظة، وفي العام الماضي تسببت حالات الجفاف والفيضانات والعواصف في خسائر اقتصادية بلغ مجموعها 224.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من ضعف المتوسط ​​السنوي خلال الفترة بين عامي 2001 و2020 البالغ 117.8 مليار دولار.

وتوقع تقرير حديث أن مخاطر المياه (الناجمة عن الجفاف والفيضانات والعواصف) يمكن أن تلتهم 5.6 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، مع توقع أن تشكل الفيضانات 36% من هذه الخسائر المباشرة.

وفيما يلي قائمة الدول الـ 25 الأكثر عرضة للفيضانات، والمرتبة حسب نسبة السكان المعرضة للتضرر من الفيضانات من إجمالي سكان الدولة:

هولندا (58.7%) - بنجلاديش (57.5%) - فيتنام (46.0%) - مصر (40.5%) - ميانمار (39.9%) - لاوس (39.7%) - كمبوديا (38.1%) - جويانا (37.9%) - سورينام (37.7%) - العراق (36.8%) - تايلاند (33.9%) - جنوب السودان (32.5%) - باكستان (31.1%) - نيبال (29.4%) - جمهورية الكونغو (29.3%) - الفلبين (29.0%) - اليابان (28.7%) - النمسا (27.8%) - الهند (27.7%) - ألبانيا (27.6%) - الصين (27.5%) - تشاد (27.4%) - إندونيسيا (27.0%) - كرواتيا (26.9%) - سلوفاكيا (26.7%).