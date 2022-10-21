عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها دولتان عربيتان.. ما هي أكثر المناطق المعرضة لخطر الفيضانات في العالم؟

فيضانات
فيضانات

تسببت فيضانات مدمرة اجتاحت باكستان الصيف الماضي في مقتل أكثر من 1400 شخص وغرق ثلث البلاد تحت الماء.

وكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، حجم مخاطر الفيضانات المحتملة في جميع أنحاء العالم، وتحذر من تعرض 1.81 مليار شخص بشكل مباشر لفيضانات عارمة.

وليس من المستغرب أن البلدان ذات السواحل الطويلة والبيئات النهرية والأراضي المسطحة هي الأكثر عرضة مع نسب عالية من سكانها لخطر الفيضانات.

وتحل مصر في المرتبة الرابعة بقائمة الدول الـ 25 الأكثر عرضة للفيضانات، والمرتبة حسب نسبة السكان المعرضة للتضرر من الفيضانات من إجمالي سكان الدولة، فيما حل العراق في المرتبة العاشرة، وتشكل منطقة جنوب شرق آسيا وحدها أكثر من ثلثي سكان العالم المعرضين لخطر الفيضانات عند 1.24 مليار شخص.

البنك الدولي: 40 مليار دولار خسائر باكستان جراء الفيضانات المدمرة

نيجيريا تغرق "في شبر مية".. فيضانات لم تحدث منذ 10 سنوات

وعلى الرغم من أن ارتفاع الخسائر البشرية هو مصدر القلق الأكبر الذي تسببه الفيضانات، إلا أنها ترتب أيضًا تكاليف اقتصادية باهظة، وفي العام الماضي تسببت حالات الجفاف والفيضانات والعواصف في خسائر اقتصادية بلغ مجموعها 224.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من ضعف المتوسط ​​السنوي خلال الفترة بين عامي 2001 و2020 البالغ 117.8 مليار دولار.

وتوقع تقرير حديث أن مخاطر المياه (الناجمة عن الجفاف والفيضانات والعواصف) يمكن أن تلتهم 5.6 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، مع توقع أن تشكل الفيضانات 36% من هذه الخسائر المباشرة.

وفيما يلي قائمة الدول الـ 25 الأكثر عرضة للفيضانات، والمرتبة حسب نسبة السكان المعرضة للتضرر من الفيضانات من إجمالي سكان الدولة:

هولندا (58.7%) - بنجلاديش (57.5%) - فيتنام (46.0%) - مصر (40.5%) - ميانمار (39.9%) - لاوس (39.7%) - كمبوديا (38.1%) - جويانا (37.9%) - سورينام (37.7%) - العراق (36.8%) - تايلاند (33.9%) - جنوب السودان (32.5%) - باكستان (31.1%) - نيبال (29.4%) - جمهورية الكونغو (29.3%) - الفلبين (29.0%) - اليابان (28.7%) - النمسا (27.8%) - الهند (27.7%) - ألبانيا (27.6%) - الصين (27.5%) - تشاد (27.4%) - إندونيسيا (27.0%) - كرواتيا (26.9%) - سلوفاكيا (26.7%).

الفيضانات مخاطر مصر سكان الجفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

موضوعات متعلقة

صلاة العشاء في البيت .. 9 حقائق عنها لا يعرفها كثيرون

فضل الموت بالعشر الأوائل من ذي الحجة.. هل دليل على حسن الخاتمة؟

جرس إنذار من اليونسكو.. مقترح ببناء جدار بحري لحماية الإسكندرية من الغرق

تحذير برلماني بشأن خطر الإصابة بفيروس جدري القرود.. نواب يطالبون بضرورة وجود خطة استباقية وتدابير احترازية لتفادي ظهوره في مصر

رئيس الجمعيات الأهلية لـ صدى البلد: إقصاء كل من حمل السلاح ضد الدولة من المشاركة بالحوار الوطني ..32 ألف جمعية تقدمت لتوفيق أوضاعها ..وإصدار قوانين الإدارة المحلية ونقابة الفلاحين ضرورة

من يؤخر صلاة المغرب.. صليها في وقتها لـ3 أسباب و6 نعم

الرئيس يعلن عن خطوة جديدة لمكافحة التغير المناخي..ما هو الميثان ومبادرته الدولية؟

مصر تفتح ذراعيها للاستثمار الخارجي ..قراءة في كلمة السيسي لمنتدى سانت بطرسبرغ

ترشيحاتنا

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

اكتشاف جداريات آشورية في الموصل يعود تاريخها إلى 2700 سنة

بعد ارتفاع أسعار الدقيق|مصير رغيف العيش المدعم.. ورد مجلس الوزراء

كيفية التعامل مع الشائعات؟.. الإفتاء: 5 أعمال تقيك عقوبة هذا الإثم

حسام حبيب يروي تفاصيل التعدي على شيرين: "نازلة حافية ومفتوح عليها مطواة"

باريس سان جيرمان يهزم أجاكسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسلحة ثقيلة ومؤلفات جيدة.. أوكرانيا تخطف الأنظار في معرض فرانكفورت للكتاب

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

أقوى من الفياجرا.. مشروب يعالج الضعف الجنسى |تعرف عليه

أتقل حلق فى العالم.. رضوى الشربيني تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

أقصر فترة حكم.. بريطانيا في مفترق طرق بعد استقالة رئيسة الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ