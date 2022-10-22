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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتبقى نجم كبير.. شريف سلامة يكشف تفاصيل أول لقاء مع محمود عبد العزيز

شريف سلامة
شريف سلامة

حل الفنان شريف سلامة والفنانة شيري عادل، ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

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شريف سلامة: مكنتش عايز أمثل ..وأنا مش بحب الشهرة خالص

وكشف الفنان شريف سلامة، تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنان الكبير محمود عبد العزيز، قائلا: "أول مرة في حياتي أقابله كنت على البحر، وكنت ببص له، ونادى عليا قال لي أنت بتبص لي كده ليه، قولتله عشان حضرتك محمود عبد العزيز، قالي عنيك فيها حاجة غريبة أوي".

 

وأضاف: "سألني قال لي أنت بتمثل، وسألني أنا بدرس إيه قولتله معهد فنون مسرحية"، لافتا: "قالي طب ليه مش بتمثل، تعالى يوم الأحد، وفي دور هرشحك له والمخرج اللي هيقرر أنك هتشارك أو لا".

 

وأشار: "أنا اتكسفت أما هو قالي هتمثل معايا"، موضحا: "روحت وأخذت الدور، وكام في مسلسل محمود المصري، وكان أول مشهد أصوره، وقعدت قبلها بيوم أركز تركيز شديد علشان مغلطش وأنا واقف قصاد الفنان الكبير محمود عبد العزيز".

 

وأكمل: "كنت عاوز أبقى قد المسؤولية لأني هو من اختارني، وكنت عايز الناس تقول الولد ده كويس، وكنت بحفظ المشاهد وأسمعها وأنا نايم"، موضحا: "لما مثلت قصاد الفنان محمود عبدالعزيز، وفي آخر اليوم نادى عليا وقالي في يوم من الأيام هتبقى نجم كبير".

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